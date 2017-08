Henny Huisman: ’Herstel duurt een jaar’

In gesprek met het Noordhollands Dagblad laat Henny weten: „Ik ga twee keer per week naar een therapeut. De behandelingen zijn zeer pijnlijk. De revalidatie gaat nog wel een jaar duren. Gitaarspelen en drummen, dat lukt nog niet. Maar ik kan m’n linkerhand wel weer redelijk bewegen.”

Helaas heeft de 66-jarige pechvogel ook een aantal dingen moeten afzeggen, waaronder deelname aan het programma De gevaarlijkste wegen van de wereld. „Presentaties doen bij evenementen, dat is geen probleem. Als ik kan kletsen, gaat het goed. Maar ik heb door het ongeluk een aantal dingen moeten afzeggen. Met Maik de Boer zou ik bijvoorbeeld meedoen aan het programma ’De gevaarlijkste wegen van de wereld’, waarvoor we in Mexico zouden gaan rondrijden. Ik vind het natuurlijk jammer dat dat niet kon doorgaan. Om de gage die ik misloop, maar ook wegens de ervaring. Zo’n reis is natuurlijk geweldig.”

Zelf zegt hij regelmatig nog herinnerd te worden aan de val, mede door de Tour de France. „Ik denk nog geregeld terug aan het fietsongeval. Bij het zien van valpartijen tijdens de Tour de France voelde ik m’n eigen blessure bijvoorbeeld extra. Het is zo gek. Ik ben de hele wereld over geweest en had nog nooit een ongeluk gehad. En dan val ik op een boerenweggetje, vlakbij huis, op mijn snufferd”, aldus Huisman.