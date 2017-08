Channing Tatum wil zelf gaan regisseren

„Ik wil er nog weinig over kwijt, we staan nog aan het begon van het hele traject”, aldus Tatum. „Maar hopelijk wordt het zo goed als we voor ogen hebben. Het wordt een liefdesverhaal, maar niet op een traditionele manier. We willen het genre opnieuw proberen uit te vinden. Net zoals Magic Mike ook niet het soort film was waar je aan denkt als je zegt dat een film over strippers gaat.”

De 37-jarige acteur kan verder nog geen details geven. Tatum is dit weekeinde in Amsterdam voor de promotie van zijn nieuwe misdaadkomedie Lucky Logan, waarin hij een van twee arme broers speelt die een grote overval op een racecircuit plannen.

De Hollywoodster is sinds de geboorte van zijn dochter, nu bijna 4 jaar geleden, naar eigen zeggen selectiever geworden in het kiezen van zijn filmprojecten. „Ik wil alleen maar dingen maken waar ik in geloof. Het moet echt een heel leuk project zijn wil ik daarvoor maandenlang van huis zijn.” Logan Lucky draait vanaf volgende week in de Nederlandse bioscopen.