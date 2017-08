Rihanna lanceert haar eigen sokkenlijn

Op Instagram deelt RiRi de sokken die ze ontwierp in samenwerking met sokkenmerk Stance. Voor één paar sokken betaal je bijna 45 euro ($48). Via de website van het merk kun je ze ook gewoon in Nederland laten bezorgen.

Get the #rihannaxstance #ICONIC socks collection here ---> Stance.com/Rihanna @stancemuse #RihannaMusicVideoBox #Work A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 16, 2017 at 10:33am PDT

The Iconic collection with @stancemuse socks available --->Stance.com/Rihanna #RihannaMusicVideoBox #PourItUp A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 16, 2017 at 10:28am PDT

#ICONICcollection socks x @stancemuse #RihannaRedCarpetBox #CFDAs A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 16, 2017 at 10:22am PDT