Dochtertje voor Hannah en Derek Jeter

Het meisje heet Bella Raine Jeter en is eergisteren geboren, zo wordt gemeld op The Players’ Tribune, de website van ex-honkbalster Derek. Het koppel maakte via diezelfde weg in februari bekend zwanger te zijn.

Hoewel Bella pas net het levenslicht heeft gezien, zijn de kersverse ouders al druk bezig met een plan voor de opvoeding. Hannah: „Derek en ik willen dat ons kind begrijpt dat ze erg bevoorrecht is. We willen haar leren om anderen te helpen, voor anderen te zorgen en om iets terug te geven aan de wereld. We zullen haar vertellen dat ze sterk en slim is, en dat ze alles kan bereiken zolang ze maar echt wil. Daarbij hoop ik dat ze net zo eerlijk zal zijn als haar vader en zo koppig en eigenwijs als ik. En…”, voegt de Project Runway-presentatrice toe aan een interview met E! Online, „als ze wil honkballen, moeten we daar eerst maar eens een goed gesprek over voeren.”

Verder denkt Hannah dat ze een vrij strenge moeder zal zijn. „Ik wil dat ze de middelbare school goed doorkomt en op het rechte pad blijft.”

Vaderschap na einde carrière

Hannah en Derek trouwden in juli 2016. Voor Derek, voormalig korte stop bij de New York Yankees, is zijn dochter het mooiste cadeau om het 1-jarig huwelijksjubileum te vieren. Hij gaf eerder toe het vaderschap enorm spannend te vinden. „Ik heb er lang naar uit gekeken en wil graag een eigen familie starten. Stiekem denk ik dat ik het vaderschap nooit met een honkbalcarrière had kunnen combineren. Ik heb respect voor degenen die het wel doen, maar altijd maar verjaardagen missen, je eigen kinderen niet kunnen zien sporten, gewoon veel tijd verliezen… dat lijkt me moeilijk. Voor mij komt het een kindje nu dus op het juiste moment.”