Pauline Wingelaar werd niet serieus genomen

De LINDA.TV-vlogster deelt een foto van haarzelf in het ziekenhuis waaronder ze schrijft: „Paula wat voel je dan? Er is helemaal geen weeën-activiteit te zien op de monitor... Het zit gewoon tussen je oren ben ik bang... hoe groot is immers de kans dat een baby zeven weken te vroeg komt?!”

Met de hastag #HarmenNamMijNietZoSerieus maakt Pauline duidelijk dat niemand had verwacht dat haar tweede zoontje maar liefst 7 weken eerder zou komen dan vooraf voorspelt, zeker niet haar man Harmen Bisschop van Tuinen. Gelukkig gaat alles goed met hun ’Don Diederik’.