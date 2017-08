Sam Carter woest over aanrander op Lowlands

Carter zou hebben gezien dat een meisje dat aan het crowdsurfen was door een man in het publiek bij haar borst werd gegrepen. De zanger kon zich niet inhouden en riep iedereen in een kort relaas tot de orde. NPO 3 wist het voorval te filmen en plaatste de video, die inmiddels viral gaat, op Twitter.

„Ik heb even goed nagedacht of ik er wel iets van moet zeggen, maar wat ik net zag tijdens mijn laatste nummer... weet je wat, ik zeg het ook gewoon. Ik zag een meisje, crowdsurfend richting het podium komen, en ik ga de piece of sh*t niet aanwijzen, maar ik zag je haar borst pakken. Ik zag het, en het is walgelijk. Het is niet jouw lijf, je grijpt niet naar dat van iemand anders, zeker niet tijdens mijn show.”

„En als je denkt dat je het nog eens moet doen”, vervolgt hij zijn tirade, „dan is daar de deur, ga weg en kom vooral niet meer terug. Nu, laten we verder gaan, laat dit een veilige plek zijn voor iedereen en laten we het leuk hebben!”

'So, i've been going over in my f*cking mind about whether I should say something about what I saw during that last song....' @Architectsuk pic.twitter.com/zm5L4zlXpw— NPO 3FM (@3FM) 18 augustus 2017