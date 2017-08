Frederik klaar voor zeilraces in Australië

Frederik staat ingeschreven voor de strijd in de IRC race klasse die morgen bij de Whitsunday-eilanden voor de kust van Queensland van start gaat.

De kroonprins is er neergestreken met zeilvrienden, zonder zijn gezin. De kinderen zijn alweer naar school en zijn van oorsprong Australische echtgenote kroonprinses Mary - het paar leerde elkaar kennen bij de Olympische Spelen in Sydney in 2000 - heeft in Denemarken een drukke agenda.

Omdat ook koningin Margrethe en haar zus prinses Benedikte in het buitenland verblijven is Frederiks jongere broer prins Joachim ’rigsvorstander’ ofwel invaller voor het staatshoofd.