Volgens entertainmentsite TMZ waren de medepassagiers woest op het stel, omdat ze ruim 20 minuten geen gebruik konden maken van het toilet. Op beelden is te zien hoe Tommy zo onopvallend mogelijk het toilet verlaat, om vervolgens zijn stoel weer op te zoeken. Zijn plannetje om geen aandacht te trekken, valt echter al snel in het water wanneer Brittany 25 seconden later hetzelfde stukje opvoert.

Happy Een bericht gedeeld door brittanyfurlan (@brittanyfurlan) op 14 Aug 2017 om 4:53 PDT