Huisbaas heeft spijt en wil gesprek met Hofman

Afgelopen maandag kwam het op het kantoor van Hendriks tot een harde confrontatie tussen de huisbaas en de crew van het internetprogramma #BOOS. Hierbij vielen rake klappen, waarbij onder anderen Hofman een gebroken kaak en een scheur in zijn jukbeen opliep. „Ik betreur het ten zeerste dat Tim Hofman letsel heeft opgelopen”, zegt Hendriks tegen De Gelderlander. „ Ik heb inmiddels ook mijn excuses aangeboden. Vandaag opnieuw. (...) Ik wil dat we samen uitpraten hoe het zo heeft kunnen lopen en kijken of we tot een oplossing kunnen komen.”

Hendriks probeerde donderdag op het allerlaatste moment tevergeefs de uitzending tegen te houden door een kort geding aan te spannen. De huisjesmelker gaf tijdens het geding aan dat Hofman ’agressief en zeer intimiderend’ was tijdens het bezoek bij hem op kantoor. „Weet je, ze stormen hier naar binnen met een man of zeven, knallen tot twee keer toe zo’n confettikanon af, en dan worden verzoeken van mijn medewerkers om het pand te verlaten keer op keer niet opgevolgd”, vertelt Hendriks aan het regionale dagblad. „Ik ben een redelijk man. Maar ik laat me in mijn eigen pand niets zeggen. Als we terug de hal in waren gegaan, en we waren daar verder gaan praten, was er niets aan de hand geweest. De situatie escaleerde toen Tim weigerde te vertrekken.”

’Dude van twee bij twee’

Wie uiteindelijk de klap gaf waardoor de BNN-presentator - die vrijdag in het ziekenhuis werd behandeld - gewond raakte, wil Hendriks niet zeggen. In de uitzending van #BOOS vertelt Hofman dat de klap werd gegeven door een werknemer van de vastgoedmagnaat, ’die dude van twee bij twee, die uit het niks kwam’. Hendriks, bij wie deze week door onbekenden aan de lopende band pizza’s en sushi wordt bezorgd, zegt hierover: „,Ik blijf erbij: ik heb mezelf verweerd toen ik werd aangevallen. En ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor hetgeen gebeurd is.”

De Gelderlander schrijft dat het gesprek volgende week moet plaatsvinden en dat BNN positief op de uitnodiging zou hebben gereageerd.