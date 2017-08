Carter vertelde het publiek wat hij had gezien en sprak er schande van. De zanger zei dat hij had gezien hoe een man het crowdsurfende meisje bij haar borst greep. „Dit is walgelijk”, tierde de rocker. „Dit tolereer ik niet tijdens mijn optreden.” De frontman van Architects zei ook nog dat een optreden veilig hoort te zijn voor iedereen.

Het incident werd gefilmd door NPO en het fragment ging viraal op Twitter. Daar werd Carter geprezen voor zijn kordate optreden. Hij zette het fragment later zelf ook op Twitter en schreef dat zulk gedrag bij geen enkel concert getolereerd wordt. Verder riep hij zijn fans op SafeGigs4Women, een organisatie die concertbezoekers waarschuwt voor seksueel geweld bij concerten en festivals, te steunen. De organisatie bedankte Carter op Twitter voor het feit dat hij iets zei over het incident. „Dat zouden meer bands moeten doen”, liet SafeGigs4Women weten.

There's no room for this at any kind of show. https://t.co/u0gk4wnQNT