Madonna deelt eerste foto met al haar kinderen

Het popicoon vierde donderdag haar 59ste verjaardag en had om die reden een gypsy-party georganiseerd in het Italiaanse Lecce. Naast haar dochters Lourdes (20) en Mercy James (11), en haar twee zonen Rocco (17) en David (11), was ook de 4-jarige tweeling Estere en Stella van de partij.

Birthday ♥️ Een bericht gedeeld door Madonna (@madonna) op 18 Aug 2017 om 7:20 PDT

De material girl droeg een corset, terwijl haar dochters gehuld waren in matchende outfits met hortensiaprint van Dolce & Gabbana.

Yassssssssss Mambo! ! Een bericht gedeeld door Madonna (@madonna) op 16 Aug 2017 om 1:41 PDT

Madonna liet begin dit jaar via een emotioneel Instagram-bericht weten dat ze de Malawische tweeling had geadopteerd. Op Vaderdag deelde de zangeres een foto van al haar kinderen, inclusief Estere en Stella, die ze er apart had bijgevoegd.