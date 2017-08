'Michelle Obama in nieuwe Will & Grace'

De serie Will & Grace vertelde over de vriendschap tussen een succesvolle gay advocaat ( Eric McCormack) en zijn neurotische beste vriendin ( Debra Messing). De reeks liep tussen 1998 en 2006 acht seizoenen en won tientallen prijzen, waaronder een aantal Emmy’s.

Will & Grace was in het Amerikaanse medialandschap baanbrekend omdat een homoseksuele man zo’n prominente hoofdrol had. Toen het Witte Huis zich onder president Obama uitsprak vóór een invoering van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht in de VS, refereerde vicepresident Joe Biden ook expliciet aan de serie.

Parks & Recreation

De makers werken aan een doorstart van de populaire serie, die komend najaar op televisie komt. Het plan om na ruim tien jaar een nieuwe reeks Will & Grace te maken ontstond nadat een kort filmpje waarin Will & Grace zich vorig jaar uitspraken tegen toenmalig presidentskandidaat Donald Trump een enorme hit werd op internet.

Het is niet de eerste keer dat Michelle Obama te zien is in een succesvolle komedieserie. Eerder speelde zij al zichzelf in Parks & Recreation, een hilarische serie over de afdeling parken van het slaapdorp Pawnee.

De aankondiging van de aanwezigheid van Michelle Obama in de serie komt na eerder nieuws dat een ander personage uit de oude serie niet meer terugkeert. Actrice Shelley Morrison, die de vaste rol van de allochtone huishoudster Rosario vertolkte, heeft laten weten van haar pensioen te genieten. De 80-jarige ster maakte nog wel even haar opwachting in het anti-Trump-filmpje.