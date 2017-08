Elizabeth ziet niets in een regentschap

In de Sunday Times geven de anonieme paleisbronnen aan dat de koningin zo lang ze gezond is haar plichten blijft vervullen, ongeacht haar leeftijd. En als bepaalde taken te zwaar zijn, dan kunnen andere leden van de familie invallen. Het is niet voor niks dat prins William na de zomer 'full time' voor het koninklijk 'bedrijf' gaat werken.

Volgens eerdere berichten zou Elizabeth in 2021 vragen om regentschap van Charles. Ze blijft dan in naam staatshoofd maar de dagelijkse beslommeringen zijn voor rekening voor de regent. Formeel treedt een regent alleen op wanneer de koning(in) om bijvoorbeeld gezondheidsredenen niet in staat is te regeren, maar andere toepassingen zijn desgewenst ook mogelijk. Maar volgens de bronnen van de Sunday Times wil de 91-jarige vorstin ook daar niks van weten. In elk geval op dit moment.