De foto kreeg in korte tijd heel veel likes. Op de drukbezochte Ramblas reed donderdag een busje in op voetgangers. Later op de dag vond er een tweede aanslag plaats in de Spaanse kustplaats Cambrils. In totaal kwamen er zeker veertien mensen om het leven en raakten er 120 gewond.

De 9-jarige Shane Kluivert kreeg onlangs een contract bij het sportmerk Nike. Het ventje speelt in de jeugd van de Franse topclub Paris Saint-Germain.