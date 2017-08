Jerry Lewis (91) overleden

Zijn management heeft dit in een statement bevestigd. „De legendarische entertainer Jerry Lewis is thuis vredig overleden met zijn familie aan zijn zijde.” Volgens de verklaring zou hij een natuurlijke dood gestorven zijn. De acteur had een brose gezondheid en werd in het verleden getroffen door onder andere twee hartaanvallen, prostaatkanker en diabetes.

In 1946 ging Lewis samenwerken met zanger Dean Martin. Drie jaar later was de eerste film van het komisch duo te zien. Later kregen ze het met elkaar aan de stok en gingen ze als duo uit elkaar. Twintig jaar later kwam de verzoening en traden ze samen op tijdens een televisie-uitzending.

Lewis bleef tot hoge leeftijd acteren, zijn laatste film maakte hij vorig jaar. Tijdens zijn lange carrière was hij onder andere te zien in The Nutty Professor, die hij ook regisseerde, Law & Order en sprak hij een stem in voor The Simpsons. In 2009 ontving hij een lifetime achievement award van de Academy of Motion Pictures Arts and Sciences.

Naast acteur werd hij ook alom geprezen als komiek. Niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Frankrijk. Daar werd hij benoemd tot Ridder in het Franse Legioen van Eer en in 2006 werd hij bevorderd tot Commandeur. In 1977 werd hij genomineerd voor de Nobelprijs vanwege zijn vele werkzaamheden voor liefdadige instellingen.

Lewis was sinds 1983 getrouwd met SanDee Pitnick. Samen hebben ze een dochter. Uit een eerder huwelijk heeft hij zes zoons, waarvan er een overleden is.