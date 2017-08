Prins Gabriël dankt voor gelukwensen

„Bedankt voor uw verjaardagswensen”, liet Gabriël weten. Niet alleen in het Nederlands uiteraard, maar ook in de andere landstalen Frans en Duits, en in het Engels voor een internationaal publiek. Het bedankje werd vergezeld door een zeer volwassen foto van de prins, met stropdas en pochet.

Het Belgische koningspaar heeft vier kinderen. De oudste, Elisabeth, is voorbestemd om in de toekomst haar vader op te volgen. De andere drie kinderen zullen hun eigen boontjes moeten doppen. Anders dan voor de broer en zus van koning Filip, ligt er straks voor hen geen dotatie (uitkering van de staat) te wachten.