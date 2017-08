Vriendin André Hazes onder vuur

In de bewuste video geeft ze haar honden eten, maar die reageren daar heel apathisch op. Monique schreef bij de beelden: „God! Ik heb echt de Jerney en de Kaagman onder de honden hoor.” Inmiddels heeft ze de tekst verwijderd, maar haar fans zijn allesbehalve blij met haar. „Deze vrouw is ziek een beetje respect svp”, schrijft iemand. Een andere volger laat weten: „Jeetje wat een nare uitspraak.”

Inmiddels heeft Monique zelf ook gereageerd op alles ophef. In een nieuwe post schrijft ze: „Wauw! Wat een commotie om mijn opmerking over Jerney Kaagman. Ik heb de beste vrouw 10 jaar geleden voor het laatst op tv gezien en sinds dien niets meer over haar gehoord of gelezen. Dat zij ziek is, is mij dan ook geheel onbekend. Met alle respect, maar ik weet bijna zeker dat 90% van de azijnzeikerds destijds een lach of opmerking heeft gehad om deze dame. Had ik geweten dat ze ziek ik zou ik uiteraard nooit zo'n opmerking plaatsen. En voor de hypocrieten die zoveel bagger onder de posts op MIJN instagram posten. Pleur alsjeblieft op naar je heilige tempel!”