Harry Styles in speciale uitzending BBC

De opnames van de special zijn op 30 augustus op een nader bekend te maken plek in Manchester. Publiek is van harte welkom en fans kunnen zich tot 22 augustus aanmelden om toegangskaartjes te bemachtigen. Eerder maakte de BBC een vergelijkbare show met Adele, gepresenteerd door de komische presentator Graham Norton. Ook met zanger Michael Bublé nam de Britse zender eerder een special op.

"Harry is een geweldige performer en zit vol geweldige verhalen over zijn bijzondere carrière, die hij met ons allemaal zal delen", aldus de BBC in een verklaring. Harry Styles At The BBC wordt in het najaar uitgezonden, zo maakte de Britse publieke omroep bekend.