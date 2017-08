John Stamos met billen bloot op verjaardag

"Ik heb geleerd mijn oordelen en kritieken soms voor me te houden, proactief het positieve op te zoeken en het belangrijkste: me te blijven verwonderen", schreef Stamos onder de foto van hemzelf als kind. "Dat ik voorzichtig struikelend zo ver ben gekomen in het leven is een wonder", aldus de acteur. Even later volgde de foto van de naakte Stamos: "Bedankt voor alle felicitaties en ik wens jullie veel liefde toe", las het onderschrift.

De acteercarrière van Stamos zit weer in de lift, nadat hij samen met de originele cast van de comedyserie Full House een vervolg, genaamd Fuller House, maakte voor Netflix. Ook maakte streamingdienst Hulu bekend de originele familieserie uit de jaren negentig per september aan te bieden aan gebruikers.