Matt LeBlanc sloeg rol in Modern Family af

"Ik herinner me dat ik het script las en dacht: dit is echt een goed verhaal maar ik ben niet de juiste persoon voor deze rol", zegt LeBlanc die kort na het stopzetten van zijn eigen sitcom Joey was benaderd door de producenten van Modern Family. "Ik had het project onrecht aangedaan als ik het wel had gedaan. Ik weet wat ik kan en wat niet", reflecteert de 50-jarige acteur. De rol van de klungelige makelaar Phil Dunphy ging uiteindelijk naar de 49-jarige acteur Ty Burrell.

Overigens gaf LeBlanc destijds een ander lid van de cast op verzoek advies. Acteur Jesse Tyler Ferguson, die Mitchell Pritchett speelt in de show, belde LeBlanc voor tips om over het salaris te onderhandelen. De voormalige cast van Friends onderhandelde als een blok over hun gage. "Ik zei dat je met zijn allen sterk staat, desnoods dreig je allemaal op te stappen", verklapt LeBlanc. De cast van Modern Family krijgt naar schatting een vergoeding van 250.000 dollar per aflevering.

In mei maakten de producenten bekend dat er een negende en tiende seizoen volgt van Modern Family. De show wordt in Nederland uitgezonden op Comedy Central.