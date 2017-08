Deense kroonprinses Mary: de tijd vliegt

Mary vindt het moeilijk dat nu ook haar zesjarige tweeling naar de Tranegård-school in Hellerup gaat, ze alleen maar schoolgaande kinderen in huis heeft. “Ze worden groter als schoolkinderen, opeens ontplooien ze zich”, weet de kroonprinses, wier zoon Christian (11) en dochter Isabella (10) al langer naar de Tranegård-school gaan. “Het is anders dan wanneer ze naar de kleuterschool gaan.”

De eerste schooldag van Vincent en Josephine was voor Mary dan ook een dag met een lach en een traan. “Ik heb het er best moeilijk mee”, gaf ze toe toen ze de tweeling uitzwaaide. De prins en prinses, die niet bij elkaar in de klas zitten, waren volgens hun moeder klaar voor de overstap. “Ze hebben er zin in.”