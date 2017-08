Hazes jr. vloekt heel wat af in reallifesoap

Dat stelt de zanger in een interview met BuzzE ter promotie van zijn nieuwe programma. Volgens Hazes jr. wordt het een enerverende ervaring om met zijn leven mee te kijken. „Ik zit niet de hele dag op de bank met mijn hand in mijn broek. Kijkers gaan helemaal mee met mijn drukke agenda.”

Er zitten ook beelden van zijn zoon in de reallifesoap, die vanaf vrijdag 1 september op SBS te zien is. „Hij doet niet veel meer dan liggen en lachen en mooi zijn”, grinnikt Hazes. „Maar ik ben blij dat er beelden van hem in de serie zitten. We zijn heel open en puur, of we hopen dat in elk geval te zijn.”

Tijdens de serie is verder onder anderen te zien hoe Hazes zich voorbereidt op zijn concerten.