Voor de award, die jaarlijks wordt uitgereikt, stuurden 129 filmscholen uit de hele wereld producties in voor de categorieën fictie, documentaire en animatie. Grijs is ook een kleur won de prijs in de categorie fictie. De film, met in de hoofdrol acteur Ko Zandvliet, vertelt het verhaal van een meisje van 13 dat probeert haar oudere depressieve broer gelukkig te maken. Het drama van regisseur Marit Weerheijm en scenarist Saar Ponsioen won al diverse internationale prijzen.

In de categorie documentaire werd The Origin of Trouble bekroond. In de film gaat regisseur Tessa Pope de confrontatie aan met haar verleden en de complexe band met haar vader. Ook The Origin of Trouble won al meerdere awards in binnen- en buitenland.

Speciale ceremonie

Beide eindexamenfilms werden gemaakt in samenwerking met de KRO-NCRV. Eind oktober zullen vertegenwoordigers van de beide crews de prijzen in ontvangst nemen tijdens een speciale ceremonie in Zürich in het kader van de CILECT-conferentie die daar gehouden wordt.

De CILECT Prize werd al eenmaal eerder gewonnen door een film van de Nederlandse Filmacademie. In 2014 werd Sacred Defense bekroond tot beste film in de categorie fictie.