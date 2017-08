Elisabeth Moss keert terug als Robin Griffin

Toch kroop het bloed waar het niet gaan kon: de vervolgserie, China Girl, is vanaf deze week te zien op het digitale platform Lumiere. „Niet alleen het Robin als personage is gegroeid, maar ook ik als persoon sta op een andere plek in mijn leven”, vertelt de 35-jarige Moss. „Het is heel raar om de eerste serie terug te zien; ik vind mezelf er uit zien als een soort baby.”

In de eerste serie leidde Griffin het onderzoek naar een verdwijning bij een bergsekte; in het vervolg zoekt ze de dader van een moord op een Aziatische vrouw in Sydney. „Het verhaal is donkerder en meer fucked up dan het eerste. Dat was wel een vereiste, ook voor Jane. We wilden niet hetzelfde trucje herhalen, maar een nieuwe dimensie toevoegen.”

Mannenwereld

Het is niet de eerste serie waarin Moss een sterke vrouw in een mannenwereld speelt. Ze brak door met haar rol in Mad Men, de hitserie over een reclamebureau in de jaren ’60. „We leven in een samenleving gedomineerd door mannen. De botsing tussen de twee seksen levert vaak spannende verhalen op wat je zult terug zien in de serie. We zouden geen zes afleveringen kunnen vullen als alles tussen iedereen koek en ei zou zijn.”

Veel mannen in Top of the Lake: China Girl zijn opvallend onsympathiek. „In veel beroepssectoren, zoals de politie, zijn vrouwen een minderheid”, legt de actrice uit. „We willen vooral niet generaliseren, natuurlijk zijn er ook goede exemplaren. Maar die krijgen al genoeg aandacht in films en series.”