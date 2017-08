Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Website publiceert naaktfoto Tiger Woods

UPDATE 09:45 - Tiger Woods vreesde er al voor, maar nu is het toch echt gebeurd. De website Celeb Jihad heeft een naaktfoto van de golflegende gepubliceerd. Op de selfie is de Amerikaan, inclusief zijn geslachtsdeel, in vol ornaat te bewonderen.