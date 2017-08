Hond plast Douwe Bob onder

In een video die de zanger op Instagram gezet heeft, is te zien hoe Tammy op hem afstormt nadat ze elkaar twee weken niet gezien hebben. Het hondje springt in de armen van Douwe Bob en likt zijn hele gezicht af. Als ze vervolgens op zijn schoot zit, plast ze de hele boel onder. „Ze liet alles lopen”, schrijft hij bij het filmpje. Niet dat het hem overigens wat uitmaakt: „Even terug-goois naar toen m'n kleine schatje en ik elkaar twee weken niet hadden gezien #liefdon.”

Douwe Bob kreeg het hondje eind vorig jaar voor zijn 24e verjaardag. Op Instagram plaatst hij geregeld foto’s en video van Tammy.