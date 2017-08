Frederik ligt na drie races op derde plaats

Frederik finishte dinsdag voor de tweede achtereenvolgende dag als vierde, in een deelnemersveld van vijf. Hine werd tweede en staat na twee eerdere goede finishes op de eerste plaats in de rangschikking van de Hamilton Island Race Week.

Frederik, die op de eerste zeildag in de IRC Race-klasse wel won, staat voorlopig op de derde plaats met zijn tot Nanoq omgedoopte, gehuurde Australische zeiljacht Wild Oats. De kroonprins, al zijn hele leven net als zijn grootvader koning Frederik IX een fervent zeiler, is zonder gezin in Australië. Echtgenote Mary let op de kinderen die vorige week weer naar school zijn gegaan.

Fel bekritiseerd

In Australische media kreeg Frederik om andere redenen dan zijn zeilkunsten overvloedig aandacht de afgelopen dagen. Op weg naar Hamilton verbleef de kroonprins in Brisbane, waar strenge regels bestaan voor barbezoek na tien uur 's avonds. Iedere barbezoeker moet zich kunnen legitimeren en toen Frederik dat niet kon, werd hij net als ieder ander zonder ID geweigerd.

De beveiligers regelden even later na een aantal telefoontjes dat hij toch werd toegelaten, maar in de media werden de regels fel bekritiseerd.