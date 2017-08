Irene: geen peil te trekken op nieuwe quiz

In De perfecte vraag moeten de kandidaten de vragen stellen aan honderd man publiek. Ook voor Irene is het een verrassing met welke vragen deelnemers op de proppen komen. „Ik weet eigenlijk van meer dan de helft het antwoord niet, maar dat is ook wel weer leuk.”

Of een vraag perfect is, als de helft van het publiek het juiste en de andere helft het verkeerde antwoord geeft, kan Irene vooraf niet inschatten. „Soms stelt iemand een vraag en dan denk ik: dat weet toch iedereen? Maar dat is dan niet zo. Of iemand stelt een vraag en dan denk ik: wat erg, geen idee, is het niet te moeilijk? En dan weet meer dan de helft van het publiek het wel. Er is geen peil op te trekken”, aldus Irene tegen het ANP.