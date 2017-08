Brian en Megan overwegen nog meer kroost

„Ik heb nu vier jongens, met een vijfde hebben we een basketbalploeg. Dat zou geweldig zijn”, zei de acteur. „Maar ik wil een meisje, ik wil echt graag een meisje.” Met Megan kreeg Brian drie zoons, Noah (4), Nodhi (3) en Journey (1). Uit een eerdere relatie heeft hij nog een vijftienjarige zoon, Kassius.

Ook Megan lijkt wel te porren voor een nieuwe Green-telg. Via Instagram bedankte ze Brian voor zijn ’tieneridolen-dna’. „Bedankt dat je jouw dna wilde doneren zodat we onze droom waar kunnen maken: onze eigen kolonie van tieneridolen”, schreef de 31-jarige actrice bij een oude foto van haar geliefde.

Of er echt een vijfde kind komt, weet Brian zo net nog niet. „Ik ben bang dat als we het proberen, het weer een jongen wordt”, gaf de acteur toe. „En ik weet niet of ik klaar ben voor vijf kinderen. Dat zijn er heel veel.”