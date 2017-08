Mel B furieus op Simon Cowell tijdens liveshow

Cowell maakte zijn slecht getimede grap net nadat een optreden van een illusionist mislukte. „Dit was een beetje zoals ik mij de huwelijksnacht van Mel B voorstel”, zo becommentarieerde hij. „Veel verwachting maar uiteindelijk stelt het weinig voor.” Dat kon Mel niet hebben: ze gooide haar beker water over Cowell heen alvorens ze boos de studio uit stormde.

Presentatrice Tyra Banks bevestigde later dat de zangeres was vertrokken. „Dit is live televisie”, benadrukte ze. „Er kan zoveel mis gaan.” De programmaleiding stelde op Twitter dat dit niet gepland was.

Tonight's @AGT live show was bananas. So much went wrong but that's what makes live TV so cray! pic.twitter.com/caqd6wbBzP — Tyra Banks (@tyrabanks) 23 augustus 2017

Het huwelijk tussen Mel en Stephen strandde in maart. Al snel raakten de twee verwikkeld in een vechtscheiding. Een rechter bepaalde onlangs dat de zangeres bijna 34.000 euro per maand aan alimentatie moet ophoesten.