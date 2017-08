Armin van Buuren voelt zich ’vrijer dan ooit’

Armin voelt zich tegenwoordig „vrijer dan ooit.” Dat komt ook doordat hij al een aantal jaar niet meer de nummer 1-dj van de wereld is. „Het heeft voor mij een hele hoop deuren geopend, maar mijn succes begon pas toen ik niet meer de beste van de wereld was. Het was zoals mijn vader zei: dat kunnen we afvinken, nu kunnen we muziek gaan maken.”

Hoewel Armin „natuurlijk” baalde dat hij niet meer op nummer 1 stond, is de dj blij dat hij geen bewijsdrang meer voelt. „Daardoor heb ik ook veel meer inspiratie.” Volgens Armin is de jaarlijkse lijst van DJ Mag „ook heel dubbel.” „Ik heb een eigen sound, hoe kun je die vergelijken met die van andere dj’s?”

Nog lang niet klaar

Ondanks dat Armin ervan baalt dat hij zijn gezin vaak moet missen, veel moet reizen en geregeld jetlags heeft, denkt hij nog lang niet aan stoppen. „Dit is het mooiste wat er is”, zegt hij over het draaien voor tienduizenden mensen, wat hij komend weekeinde weer doet tijdens Mysteryland. „Dat gevoel dat je krijgt als je al die mensen ziet, dat kan ik niet uitleggen.”