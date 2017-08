Dochter Poetin geeft €250.000 korting

De woning, die op naam staat van haar man Jorrit Faassen (37), moest maar liefst 2.850.000 euro opbrengen. Die vraagprijs was toch iets te enthousiast vastgesteld, zo bleek. Nu is het appartement van 700 m², dat voor een groot deel van binnen nog onafgewerkt is, in prijs verlaagd tot 2,6 miljoen euro.

De relatie van Maria en Jorrit lekte uit in 2013, tot onvrede van het Kremlin. De Russische president zou in Voorschoten zelfs een keer op bezoek zijn geweest. Inmiddels wonen Maria en Jorrit al enkele jaren niet meer in Voorschoten.