Oeuvreprijs voor Morgan Freeman

De jury prijst de acteur voor zijn manier waarop hij al zijn rollen perfectioneert: „Sommige acteurs wachten op de perfecte rol maar Morgan Freeman heeft laten zien dat ware perfectie is wat een acteur er zelf van maakt. Morgan Freeman bezielde ieder van zijn rollen, of hij nou chauffeur, bokser, pooier of president was. Hij diepte de persoonlijkheden van zijn personages uit en legde hun menselijkheid bloot.”

Freeman heeft al vier SAG-Awards op zijn schoorsteenmantel staan. Hij heeft in films gespeeld als Driving Miss Daisy, The Shawshank Redemption, Se7en en Million Dollar Baby. Zijn laatste film is Going in Style van regisseur Zach Braff.