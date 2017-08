Will Ferrell in comedy The 100 Year-Old Man

Jason George ( Narcos) schrijft het script. Van het boek De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween zijn wereldwijd meer dan tien miljoen exemplaren verkocht. De Zweedse verfilming uit 2015 was een groot succes en is een van de best bezochte Zweedse films ooit.

Ferrell speelt de rol van Allan, de man die op zijn honderdste verjaardag ontsnapt uit een verzorgingshuis. Tijdens de roadtrip die volgt passeren memorabele momenten uit zijn leven en die van de twintigste-eeuwse geschiedenis de revue.

„Allan beheerst de kunst van humor door gewoon grappig te zijn”, zegt Jonasson. „Dat is iets wat Will Ferrell als geen ander perfect kan. Ik ben blij dat Allan nu in zijn handen ligt.”