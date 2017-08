Koningin Margrethe gaat weer aan de slag

Koningin Margrethe was op dat moment al op reis. Volgens de paleiswoordvoerder ging ze naar Frankrijk, waar haar man prins Henrik een wijngoed heeft. De vakantieplannen werden echter danig in de war gestuurd toen Henrik halsoverkop moest worden opgenomen in het Rijksziekenhuis in Kopenhagen, waar hij pas begin deze week is ontslagen. Wat Margrethe in de tussentijd heeft gedaan, is niet duidelijk geworden. Deense media hebben haar in elk geval niet gezien bij het ziekenhuis en ook niet op Fredensborg, waar Henrik nu op krachten komt.

De koningin neemt bij terugkeer evenwel geen intrek in het paleis buiten Kopenhagen, maar gaat volgens opgave van de koninklijke website meteen aan boord van koningsschip Dannebrog, dat vrijdag wordt verwacht in Aarhus. Daar opent Margrethe ’s avonds de feestdagen. Zondag is ze in Hillerød voor de viering van het vierhonderd jarig bestaan van de paleiskerk van Frederiksborg Slot.