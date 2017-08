„Eerlijk gezegd was ik overweldigd door alle steun”, zegt Charlotte in het tv-programma. Ik heb de afgelopen dagen zoveel lieve berichtjes ontvangen, ik werd er een beetje emotioneel van.”

Charlotte stapte vorig jaar uit Geordie Shore, omdat ze genoeg had van knipperlichtvriendje Gary, die haar verschillende keren had bedrogen. De realityster klapte vervolgens via social media uit de school over de affaires van haar ex en haar buitenbaarmoederlijke zwangerschap, waarbij Gary het zou hebben laten afweten.

’Het was vreselijk’

Artsen vertelden Charlotte, die met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen, dat ze van geluk mocht spreken dat ze nog leefde. In een openhartig interview met Heat Magazine vertelde ze over haar zwangerschap. „Ik dacht dat ik zwaar ongesteld was, omdat ik bloed verloor en krampen had. Ik kan de pijn niet eens beschrijven, het was vreselijk.”

SO SO SO excited to eventually be able to tell you all this... I AM GOING TO BE A DAD... WE ARE HAVING A BABY... I love kids and literally can't wait for this new adventure... argghhhh literally no words SOOOO HAPPY!!! @emma_jane1392 ❤️ Een bericht gedeeld door gazgshore (@gazgshore) op 22 Aug 2017 om 12:33 PDT

Gary liet vorig jaar weten elke dag naar Charlottes toestand te hebben gevraagd, maar volgens de 29-jarige Brit moest zijn ex niets meer van hem weten toen ze achter zijn slippertje kwam. Om die reden moest het stel de buitenbaarmoederlijke zwangerschap alleen verwerken. „Het is vreselijk, ik ben er kapot van voor ons allebei”, aldus Gary die wilde dat het een privékwestie zou blijven. „Na vijf jaar met Charlotte vind ik het verschrikkelijk dat het zo eindigt.”