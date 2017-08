Sharon en Ozzy Osbourne denken aan pensioen

„Ik heb mezelf nog vijf jaar gegeven en dan zeg ik het werk vaarwel”, zegt Sharon tegen The Sun. „Dan is het wel genoeg geweest, ik wil mijn waardigheid behouden”, grapt het jurylid van de Britse X Factor. „Ik werk al sinds mijn 15e in deze business en het is straks wel welletjes geweest”, benadrukt ze.

Volgens Sharon verzette Ozzy zich lang tegen het idee te pensioneren, maar is hij nu toch om. „Hij stopt niet het komende jaar, maar het komt wel dichterbij. Ik wil niet dat hij Crazy Train nog op zijn 75e staat te zingen. Beter dat hij voor zijn 70e stopt, op zijn hoogtepunt”, zegt Sharon.

De Osbournes hebben recent een moeilijke tijd achter de rug. Sharon en Ozzy gingen kort uit elkaar nadat Sharon ontdekte dat de rocker vier jaar lang een affaire had met haarstyliste Michelle Pugh. Na een paar maanden apart vonden Ozzy en Sharon elkaar weer en besloten in mei hun huwelijksgeloften te hernieuwen.