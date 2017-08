Taylor Swift gaat achter Kanye West aan in nieuw nummer

In het nummer zingt Taylor: „Ik houd niet van je spelletjes. Ik houd niet van je gekantelde podium.” Alhoewel Swift haar aloude vijand Kanye West niet bij naam noemt, lijkt ze toch duidelijk naar hem te refereren. De rapper stond namelijk tijdens zijn laatste tournee op een gekanteld podium.

Taylor vervolgt: „De rol van de dwaas die je mij liet spelen. Nee, ik mag je niet.” Uiteindelijk sluit de zangeres af met: „De oude Taylor kan de telefoon niet aannemen. Waarom? Omdat ze dood is.” Hiermee lijkt Swift te verwijzen naar het telefoongesprek dat zij en Kanye hadden vlak voor Wests nummer Famous uitkwam, waarin hij Taylor uitschold. Kanye’s vrouw Kim Kardashian lekte het gesprek naar de media. De ruzie tussen Swift en West bereikte hierdoor een hoogtepunt.

Katy Perry

Oplettende fans menen verder ook een verwijzing naar aartsvijand Katy Perry te horen. Zo zingt Taylor: „Je sloot me buiten en organiseerde een feestmaal”, wat zou slaan op Katy’s laatste single Bon Appetit. Ook is te horen hoe Swift zegt: „Misschien heb ik mijn verdiende loon gekregen, maar je komt ook aan de beurt. Ik heb een lijst met namen en die van jou staat in het rood, onderstreept.” De twee dames ruziën al jaren over het feit dat ze danseressen van elkaar zouden hebben ingepikt.

Look What You Made Me Do was vrijdagochtend meteen trending op Twitter. Net als de hashtag #TaylorSwiftIsBack (Taylor Swift is terug red.) Met het eerste nummer in drie jaar jaagt Swift veel fans het stuipen op het lijf. Veel volgers kunnen de wraakzuchtige Taylor wel waarderen, zo blijkt uit de vele reacties.