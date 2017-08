Judi Dench gaat niet trouwen met haar vriend

„Hij gaat geen aanzoek doen. Nee, nee, nee, nee, nee. Laten we ons niet aanstellen en gewoon gedragen naar onze leeftijd”, aldus de Britse Oscarwinnares. Inmiddels zijn Dench en de 74-jarige Mills zeven jaar samen. Toch weet de actrice nog steeds niet wat voor labeltje ze aan David moet hangen.

„Ik heb nu een hele leuke vriend. Ik weet niet welk woord ik moet gebruiken, omdat ik niet van het woord ’partner’ houd. Een partner heeft iets te maken met dansen. Partner, een verschrikkelijk woord. Vriend? Nee. Vriendje? Nee. Kerel? Volstaat kerel?”

Na de dood van haar man Michael Williams in 2001 had de actrice, bij het grote publiek vooral bekend als M in de 007-films, niet meer verwacht ooit nog verliefd te worden. Toch gebeurde het toen natuurconservator David haar uitnodigde een eekhoornverblijf te openen in 2010. „Tijdens een zwoele zomeravond gingen we zwemmen. Daarna dronken we een glas champagne in de tuin en ik zei: ’dit is geweldig’. Als ik een echte romanticus zou zijn geweest zou ik misschien cool en kalm kunnen blijven. Ik word snel enthousiast.”