The Weeknd blijft thuis bij VMA-preparty

Het gesponsorde evenement was aangekondigd als een privéconcert van The Weeknd. Het optreden van de Canadese rapper zou om 22.30 uur beginnen, maar bezoekers kregen om 20.30 uur te horen dat ze voor niets gekomen waren.

Op de gastenlijst stonden onder anderen fotomodel Emily Ratajkowski, rapper Swizz Beatz, actrice Rosario Dawson en zangeres Bebe Rexha. Ontwerper en dj Virgil Abloh zou de show openen.

The Weeknd is zondagavond een van de grote kanshebbers tijdens de MTV Video Music Awards. Hij is in vijf categorieën genomineerd.