Tijdens het NFF, dat dat dit jaar van 20 tot en met 29 september plaatsvindt in Utrecht, blikt zij samen met een gasten terug op de afgelopen festivaldag. De NFF Talkshow wordt gepresenteerd vanuit het festivalpaviljoen op de Neude te Utrecht.

“Films vertellen iets over de stand van het land en over de mensen die erin leven”, stelt Moussaid. “Het ontroert, raakt en verbindt.” De openingsfilm is dit jaar Tulipani van Mike van Diem.