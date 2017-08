Wietze doorbreekt radiostilte

Op de foto's is te zien dat Wietze en zijn vrouw, Qmusic-dj Lieke Veld, samen met hun dochter Juul naar het Indonesische eiland Bali zijn vertrokken. De dj deelt onder meer foto's van zichzelf in een zwembad, op het terras en bij de kitesurfschool. Lieke deelde in de afgelopen dagen ook al enkele beelden van hun reis.

Vrijdag liet Qmusic weten dat Wietze niet meer terugkeert bij de zender. Hij zat sinds mei ziek thuis nadat hij en Mattie Valk met Talpa onderhandelden over een eventuele overgang. Die ging niet door omdat Mattie uiteindelijk een contract bij Qmusic ondertekende waarbij hij maar liefst zes ton per jaar gaat verdienen. Daarmee kwam een einde aan het succesvolle radioduo en hun vriendschap. Wat Wietze nu gaat doen, is nog niet bekend.