Het programma wordt sinds de start in september 2006 gepresenteerd door Pepijn Gunneweg en Jetske van den Elsen. In de show worden wensen van kinderen vervuld en komen dikwijls bekende Nederlanders langs. In 2015 werd de BZT Show bekroond met een TV-Beeld voor beste jeugdprogramma.

Er worden nog zes afleveringen van de BZT Show gemaakt. Deze zijn vanaf 7 oktober te zien.