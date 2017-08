Scheiding Katie Price: ’Kieran ging wéér vreemd’

Het voormalig glamour model, die Kieran eerder al eens twee affaires vergaf met twee van haar beste vriendinnen, vertelt aan The Sun dat ze haar man betrapte op het versturen van pikante e-mails naar hun nanny, Nikki Brown. „Ik heb haar eigenlijk een jaar lang betaald om met mijn man in bed te liggen…”

De 39-jarige Katie is er kapot van, zo meldt Daily Mail. „Ze hadden overal seks, behalve in onze slaapkamer. Ze hebben het zelfs gedaan in de badkamer van de kinderen.” Naar eigen zeggen schreeuwde ze als een gek alles bij elkaar op het moment dat haar man, met wie ze meer dan 4 jaar getrouwd was, alles toegaf.

„De eerste keer probeerde hij het nog te ontkennen, maar later bevestigde hij wat ik al dacht. Ik heb toen ook meteen gevraagd: hoe kun je me dit nog een keer aandoen?”

Katie en Kieran hebben twee kinderen, zoon Jett (4) en dochter Bunny (3). Ze trouwden op de Bahamas in januari 2013.