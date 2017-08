Drummer Harry Judd is weer vader geworden

„We hebben een zoon! Kit Harry Francis Judd kwam vanochtend om 06:37. Hij en zijn mama maken het goed!”, twitterde de trotse vader.

Harry en Izzy hebben al een dochter, Lola. Zij werd geboren in januari 2016. Het stel heeft nooit een geheim gemaakt van hun problemen om zwanger te worden. Zo spraken ze openlijk over hun ervaringen met IVF en de miskraam die Izzy had voor de geboorte van Lola.

We have a son! Kit Harry Francis Judd arrived this morning at 6:37. Both he & his Mummy are doing very well! @mrs_izzyjudd is my hero