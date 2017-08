Russell Brand in besloten kring getrouwd

De ceremonie werd bijgewoond door onder anderen muzikant Noel Gallagher, komiek David Baddiel en Laura's oudere zus: tv-presentatrice Kirsty Gallacher. Ook hun negen maanden oude dochtertje Mabel was bij de huwelijksvoltrekking aanwezig.

''Ze wilden een kleine, persoonlijke bijeenkomst met hun dochter Mabel, familie en beste vrienden in plaats van een groot festijn. Het was een mooie gelegenheid. Mabel was de eregast." Het bruidspaar had voor het bruiloftsfeest een raderboot gehuurd met personeel gekleed in Indiase sari's.

Russell en Laura zijn nu ruim twee jaar samen, maar hadden jaren geleden al een tijdje een relatie. Tussendoor was Russell Brand veertien maanden getrouwd met Katy Perry. Vorig jaar juli vroeg Russell zijn vriendin ten huwelijk.