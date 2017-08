Begin juni verkondigde Grönloh, bekend van hits als Brandend zand en Paradiso, na een loopbaan van bijna zestig jaar te stoppen met zingen. Ze draagt na een longembolie tegenwoordig vrijwel continu een zuurstofmasker.

Het evenement in Weert werd gehouden om te herdenken dat Johnny Hoes honderd jaar geleden geboren werd. "Het is een mooi moment om het publiek te bedanken en hem ook. Hij heeft immers Brandend Zand voor me geschreven", zei Grönloh eerder.