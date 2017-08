Prinses Madeleine in verwachting van derde

„HKH Prinses Madeleine en mr. Christopher O’Neill maken met grote blijdschap bekend dat zij hun derde kind verwachten. De prinses voelt zich goed en de geboorte zal naar verwachting in maart 2018 zijn”, aldus een persverklaring.

De 35-jarige prinses maakt zelf via Facebook ook melding van haar zwangerschap. „Chris en ik zijn heel blij om bekend te kunnen maken dat ik in verwachting ben. We verheugen ons erop straks met zijn vijven te zijn.”

De jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia en haar man Christopher O’Neill hebben al een dochter van 3, Leonore en een 2-jarige zoon Nicolas. Het gezin woont in Londen.