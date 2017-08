Giel Beelen hint bij afscheid op terugkeer

Luisteraars reageerden op het afscheid en velen gaven aan de dj te zullen missen. „Gaat goed komen, maar daarover later meer...”, zei Giel daarop. „We hoeven geen afscheid te nemen”, voegde hij daaraan toe, waarop hij het nummer Wake me up when September ends van Green Day draaide.

Of Giel eind september met iets nieuws begint, maakte hij niet duidelijk, maar hij riep de luisteraars wel op om hem te volgen op zijn eigen YouTube-kanaal.

Beelen, die 3FM verlaat uit onvrede over de koers van de zender, gaf nog wat adviezen mee aan de programmaleiding en zijn collega-dj’s. Zo riep hij de bazen op om met programma’s voor specifieke doelgroepen zoals urban- dance- en rock te komen. Aan zijn collega’s gaf hij het advies mee: „Volg je mediahart, doe vooral niet wat de bazen zeggen.”