Ed Sheeran en Kendrick Lamar grote winnaars VMA’s

25 min geleden

Ed Sheeran is gekozen tot beste artiest van het jaar. De 26-jarige Brit won de prijs tijdens de 34e MTV Video Music Awards. De zanger trad ook op tijdens de show met zijn hitsong Shape Of You, samen met rapper Lil Uzi Vert. Rapper Kendrick Lamar viel zes keer in de prijzen.